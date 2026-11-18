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18.11.2026 06:31:28
Sypris Solutions stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sypris Solutions hat am 17.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sypris Solutions ein Ergebnis je Aktie von 0,020 USD vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 35,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 28,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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