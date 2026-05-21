Sypris Solutions stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sypris Solutions veröffentlichte am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Sypris Solutions vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,18 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,54 Prozent auf 25,8 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at