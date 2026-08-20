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20.08.2026 06:31:29
Sypris Solutions stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sypris Solutions hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,47 Prozent auf 30,3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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