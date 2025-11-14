Sypris Solutions vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sypris Solutions veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde mit 0,02 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,60 Prozent auf 28,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 35,7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at