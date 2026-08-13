Syra Health informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Syra Health hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Syra Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Syra Health mit einem Umsatz von insgesamt 2,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 22,56 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at