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04.11.2026 06:31:28
Syra Health: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Syra Health lud am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Syra Health im vergangenen Quartal 2,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Syra Health 1,7 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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