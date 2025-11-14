Syra Health verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Syra Health hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,7 Millionen USD – eine Minderung von 24,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,3 Millionen USD eingefahren.

