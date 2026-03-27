LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004

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27.03.2026 20:51:20

Syria: Wives of the missing push for legal reform

Decades-old family laws affect hundreds of thousands of women and children, as custody and inheritance are in the hands of male relatives, and remarriage remains impossible. Is Syria moving toward equality?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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