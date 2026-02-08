Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
|
08.02.2026 12:35:26
Syria and Saudi Arabia sign major investment package
The government in Damascus and the kingdom signed a series of agreements in key areas, including telecommunications and aviation. Syria is looking to strengthen its economy after years of civil war.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
