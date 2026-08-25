ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
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25.08.2026 10:27:21
Syria sentences Assad-era top Muslim cleric to life in prison
Muslim cleric Ahmad Hassoun was convicted of crimes including inciting sectarian violence and justifying murder. He is the latest Syrian official aligned with ousted President Bashar Assad to face trial.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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