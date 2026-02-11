Cubic Aktie
WKN: 850845 / ISIN: US2296691064
|
11.02.2026 06:00:32
Syria taps energy majors to explore for ‘trillions’ of cubic metres of gas
State oil boss says Chevron, ConocoPhillips, TotalEnergies and Eni are interested in explorationWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!