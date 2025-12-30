30.12.2025 14:57:38

Syrien: Ausgangssperre in Hafenstadt Latakia nach Protesten

LATAKIA (dpa-AFX) - Nach gewalttätigen Ausschreitungen ist in der syrischen Stadt Latakia eine Ausgangssperre verhängt worden. Das Verbot solle vom frühen Dienstagabend bis Mittwochmorgen gelten, teilte die Behörde für Innere Sicherheit in der Küstenstadt mit. Die Sperre gelte nicht für Notfälle, medizinisches Personal oder Rettungskräfte, hieß es vom Generalkommando der Stadt.

Hintergrund der Anordnung sind die Proteste in verschiedenen Provinzen, die am Sonntag in gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Anhängern und Gegnern der syrischen Regierung umgeschlagen waren. Mindestens vier Menschen kamen nach Behördenangaben bei den Zusammenstößen ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt. Am Montagabend kochten in Latakia während der Begräbnisfeier für eines der Opfer laut Sicherheitsbehörden erneut Proteste hoch.

Alawiten protestieren gegen Regierung

Anfang Dezember vergangenen Jahres hatte eine Rebellenallianz unter Führung der Islamistengruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) die Regierung in Damaskus gestürzt und damit eine mehr als 50-jährige Herrschaft der Assad-Familie beendet. HTS-Kopf Ahmed al-Scharaa führt heute das Land mit rund 23 Millionen Einwohnern als Übergangspräsident an.

Die Provinz Latakia wird überwiegend von Alawiten bewohnt - eine schiitische Minderheit, der auch die Familie des ehemaligen Präsidenten Baschar al-Assad angehört. Unter der neuen, sunnitischen Regierung fürchten Mitglieder der Glaubensgemeinschaft eine Verfolgung, auch wenn al-Scharaa Minderheiten Schutz versprochen hat.

Seit dem Sturz von Assad wurde Syrien von mehreren Fällen religiös motivierter Gewalt gegen Minderheiten mit teils Hunderten Toten erschüttert. Laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London waren die Proteste eine Reaktion auf einen Aufruf des prominenten alawitischen Führers Ghasal Ghasal, das Recht auf Selbstbestimmung einzufordern./wh/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:51 4. Quartal 2025: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
18:36 2025: Das sind die Tops und Flops der DAX-Aktien
30.12.25 2025: So schnitten die ATX-Aktien im vergangenen Jahr ab
28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen