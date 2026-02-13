Syrien bittet Deutschland bei Abschiebungen um Geduld

BONN (dpa-AFX) - Das syrische Außenministerium hat sich erneut gegen die zeitnahe Rückkehr von Flüchtlingen aus Deutschland nach Syrien ausgesprochen. "Wir bitten Deutschland darum, die syrischen Flüchtlinge zu verstehen und uns noch mehr Zeit zu geben für den Wiederaufbau", sagte der Direktor für konsularische Angelegenheiten im syrischen Außenministerium, Mohammed Yaqub al-Omar, dem Nachrichtenmagazin "Focus".

Der Regierungsvertreter warnte vor den möglichen Folgen, sollte Deutschland schon bald größere Gruppen nach Syrien abschieben. "Die Rückkehr tausender Syrer nach Syrien zum jetzigen Zeitpunkt könnte die humanitäre Krise verschärfen und bedeuten, dass viele Menschen in Flüchtlingslagern leben müssen", sagte al-Omar. Wegen zerstörter Wohnungen, Schulen, Straßen und mangelnder Stromversorgung seien viele Menschen innerhalb Syriens geflohen, allein im Norden des Landes lebten seiner Aussage nach derzeit 1,5 Millionen Menschen in Zeltlagern.

Bereits vor gut einem Jahr hatte der Außenminister der Übergangsregierung, Asaad al-Schaibani, mit Blick auf die Zustände in Syrien keine Notwendigkeit für eine rasche Rückkehr seiner Landsleute aus Deutschland in die alte Heimat gesehen.

Damaskus offen für Rückkehr von Syrern nach Wiederaufbau

Derzeit gehe die Übergangsregierung den Wiederaufbau an, um die eigenen Landsleute wieder aufnehmen zu können, sagte al-Omar. "Deutschland stand stets an der Seite der Syrer nach Ausbruch des Krieges, das wissen wir zu schätzen", sagte er dem "Focus" bei der Eröffnung des syrischen Generalkonsulats in Bonn.

Union und SPD hatten sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, wieder nach Syrien abzuschieben - beginnend mit Straftätern und Gefährdern. Im Dezember 2025 wurde erstmals wieder ein Syrer in Begleitung der Bundespolizei per Linienflug nach Damaskus gebracht, seitdem fanden weitere Abschiebungen statt./nkl/DP/he