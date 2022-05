Syrien-Geberkonferenz erhält Zusagen über 6,4 Mrd Euro

Brüssel (Reuters) - Bei einer internationalen Geberkonferenz für Syrien und Nachbarstaaten sind nach Angaben der EU Zusagen für Hilfen im Volumen von 6,4 Milliarden Euro zusammengekommen.

Der EU-Kommissar für Nachbarschaft und Erweiterung, Oliver Varhelyi, gab die Summe am Dienstag anlässlich des Treffens in Brüssel bekannt. Dort kamen Vertreter von 55 Staaten und 22 internationalen Organisationen zusammen. Russland, ein enger Verbündeter der Regierung in Damaskus, war wegen des Einmarsches in die Ukraine ausgeschlossen. Während des syrischen Bürgerkriegs wurden Hunderttausende Menschen getötet. Elf Millionen Menschen - etwa die Hälfte der Bevölkerung - wurden aus ihren Häusern und Wohnungen vertrieben.