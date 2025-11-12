Syrma Sgs Technology: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Syrma Sgs Technology hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,44 INR, nach 2,04 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,46 Milliarden INR – ein Plus von 37,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Syrma Sgs Technology 8,33 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at