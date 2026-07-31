Syrma Sgs Technology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Syrma Sgs Technology stellte am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,19 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,79 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 15,89 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,44 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at