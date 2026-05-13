Syrma Sgs Technology: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Syrma Sgs Technology hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Syrma Sgs Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,29 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,67 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Syrma Sgs Technology im vergangenen Quartal 14,65 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 58,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Syrma Sgs Technology 9,24 Milliarden INR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 16,94 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,55 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 48,19 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 37,87 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at