16.09.2026 06:31:29

SYS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SYS veröffentlichte am 14.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 21,60 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SYS noch ein Gewinn pro Aktie von 13,65 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 4,02 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,79 Milliarden JPY umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 51,93 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 40,29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

SYS hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 15,67 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 14,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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