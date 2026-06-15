SYS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SYS hat am 12.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,48 JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,83 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 4,04 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,43 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at