Syschem (India): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Syschem (India) hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,440 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,13 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at