Syschem (India) legte Quartalsergebnis vor

Syschem (India) präsentierte am 06.05.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,07 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Syschem (India) ein EPS von 0,110 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Syschem (India) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 747,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 489,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 0,780 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Syschem (India) 1,41 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,99 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 74,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,14 Milliarden INR in den Büchern standen.

