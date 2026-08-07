Syschem (India) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Syschem (India) gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,31 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,380 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Syschem (India) mit einem Umsatz von insgesamt 1,09 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 0,10 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at