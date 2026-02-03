Syschem (India) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Syschem (India) hat am 02.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,96 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 81,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 777,6 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,41 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at