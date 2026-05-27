Syschem (India): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Syschem (India) veröffentlichte am 25.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 INR gegenüber 0,110 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,19 Milliarden INR – ein Plus von 84,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Syschem (India) 1,19 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,50 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Syschem (India) 0,120 INR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Syschem (India) in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 72,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,74 Milliarden INR im Vergleich zu 3,32 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at