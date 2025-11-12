|
12.11.2025 06:31:28
Syschem (India) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Syschem (India) hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,44 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Syschem (India) -0,160 INR je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 118,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,04 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 475,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.