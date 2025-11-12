Syschem (India) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Syschem (India) hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,44 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Syschem (India) -0,160 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 118,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,04 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 475,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at