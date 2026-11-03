Sysco Aktie
WKN: 859121 / ISIN: US8718291078
|
03.11.2026 14:15:21
Sysco Corp. Q1 Profit Advances
(RTTNews) - Sysco Corp. (SYY) released earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $526 million, or $1.09 per share. This compares with $476 million, or $0.99 per share, last year.
Excluding items, Sysco Corp. reported adjusted earnings of $574 million or $1.19 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.8% to $21.744 billion from $21.148 billion last year.
Sysco Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $526 Mln. vs. $476 Mln. last year. -EPS: $1.09 vs. $0.99 last year. -Revenue: $21.744 Bln vs. $21.148 Bln last year.
fiscal year 2027 guidance; adjusted EPS growth guidance of 9%-11%, full year sales growth is now expected to be at the lower end of 6%-7%.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sysco Corp.
|
03.11.26
|Optimismus in New York: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.11.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 im Aufwind (finanzen.at)
|
03.11.26
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
02.11.26
|Ausblick: Sysco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.10.26
|S&P 500-Wert Sysco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sysco von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
21.10.26
|S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sysco-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Sysco stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
14.10.26
|S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sysco-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Sysco Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sysco Corp.
|65,78
|-0,81%