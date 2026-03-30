Sysco Aktie
WKN: 859121 / ISIN: US8718291078
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30.03.2026 14:43:19
Sysco Expands Foodservice Reach With $29 Billion Jetro Deal
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Nachrichten zu Sysco Corp.
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25.03.26
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18.03.26
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04.03.26
|S&P 500-Wert Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sysco von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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25.02.26
|S&P 500-Wert Sysco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sysco von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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18.02.26
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11.02.26
|S&P 500-Papier Sysco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sysco von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)