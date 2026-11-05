Sysco gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sysco hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 204,35 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sysco 164,40 ARS je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28 095,58 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 32 612,31 Milliarden ARS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at