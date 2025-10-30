Sysco hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sysco ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sysco die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde mit 0,99 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,990 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,15 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,48 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at