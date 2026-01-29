Sysco hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sysco hat am 27.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,81 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,820 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,76 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

