Sysco präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sysco veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 202,53 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 157,95 ARS erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 31 171,05 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 24 281,75 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Sysco hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 639,38 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 482,79 ARS je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 118 167,20 Milliarden ARS gegenüber 84 256,38 Milliarden ARS im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at