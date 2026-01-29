Sysco: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sysco präsentierte am 27.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Sysco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 145,50 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 102,43 ARS je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29 836,56 Milliarden ARS – ein Plus von 48,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sysco 20 138,15 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at