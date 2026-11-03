Sysco Reiterates FY27 Adj. EPS Guidance; Names Brandon Sewell CFO

(RTTNews) - Sysco (SYY) said its first quarter adjusted EPS performance was in-line with its expectations, fueled by positive volume growth, expanding gross margins, and disciplined expense control. The company remains confident in delivering on fiscal 2027 adjusted EPS growth guidance of 9%-11%. Full year sales growth is now expected to be at the lower end of 6%-7% range.

First quarter net earnings increased 10.5% year-over-year to $526 million. EPS increased 10.1% to $1.09. Adjusted EBITDA increased 5.4% to $1.1 billion. Adjusted EPS increased 3.5% to $1.19. Sales increased 2.8% to $21.7 billion.

Separately, Sysco announced that Brandon Sewell, Interim Chief Financial Officer since March 2026, has been named Executive Vice President and Chief Financial Officer, effective November 1, 2026. He joined Sysco in 2014.

In pre-market trading on NYSE, Sysco shares are down 3.76 percent to $78.64.

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