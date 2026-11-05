Sysco verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sysco präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 21,74 Milliarden USD gegenüber 21,15 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at