SYSMEX: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SYSMEX veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 14,17 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,30 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 130,67 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SYSMEX 105,73 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at