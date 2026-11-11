SYSMEX: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SYSMEX ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SYSMEX die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

SYSMEX hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 15,30 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 23,20 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 142,15 Milliarden JPY – ein Plus von 12,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SYSMEX 126,80 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at