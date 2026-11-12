SYSMEX mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SYSMEX stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

SYSMEX hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 892,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 860,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at