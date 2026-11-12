|
12.11.2026 06:31:28
SYSMEX mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
SYSMEX stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie vermeldet.
SYSMEX hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 892,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 860,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!