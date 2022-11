SYSMEX öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SYSMEX hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2022 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 76,28 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 58,61 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 107,99 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SYSMEX einen Umsatz von 89,39 Milliarden JPY eingefahren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 21,74 JPY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 101,39 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at