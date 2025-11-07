SYSMEX stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SYSMEX hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 23,20 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SYSMEX noch ein Gewinn pro Aktie von 24,01 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,86 Prozent auf 126,80 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 130,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at