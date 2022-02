Sysopendigia legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sysopendigia präsentierte in der am 08.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Das EPS wurde auf 0,130 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,110 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,21 Prozent auf 44,8 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,440 EUR beziffert, während im Vorjahr 0,400 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 155,95 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte Sysopendigia 139,00 Millionen EUR umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,430 EUR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 153,64 Millionen EUR beziffert.

Redaktion finanzen.at