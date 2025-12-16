System D: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

System D hat am 15.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 21,54 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 32,94 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 1,29 Milliarden JPY, gegenüber 1,35 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,80 Prozent präsentiert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 97,92 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei System D ein Gewinn pro Aktie von 86,78 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 5,03 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,63 Milliarden JPY umgesetzt.

