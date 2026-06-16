System D hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

System D äußerte sich am 15.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,73 JPY gegenüber 18,15 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat System D 1,96 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at