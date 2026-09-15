System D legte Quartalsergebnis vor

System D veröffentlichte am 14.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,75 JPY gegenüber 2,25 JPY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1,15 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte System D 946,4 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at