System D: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

System D präsentierte in der am 14.06.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 59,62 JPY. Im Vorjahresviertel hatte System D 41,01 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat System D 1,50 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at