System D stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

System D hat am 16.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 16,58 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 15,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat System D im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,06 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at