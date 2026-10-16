System Integrator: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

System Integrator gab am 15.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 9,29 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte System Integrator 16,31 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat System Integrator in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,58 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,45 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at