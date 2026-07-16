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16.07.2026 06:31:29
System Integrator zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
System Integrator hat am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 8,94 JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,63 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat System Integrator im vergangenen Quartal 1,58 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte System Integrator 1,28 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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