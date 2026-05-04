System Location: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

System Location präsentierte in der am 01.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 8,96 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 15,37 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

System Location hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 436,3 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 412,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 84,19 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte System Location ein EPS von 93,77 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,67 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,73 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at