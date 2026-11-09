System Location legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

System Location hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 40,89 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte System Location ein EPS von 30,61 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 440,8 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 433,3 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at