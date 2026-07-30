SYSTEM RESEARCH: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SYSTEM RESEARCH hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,52 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SYSTEM RESEARCH ein EPS von 26,66 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,43 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SYSTEM RESEARCH einen Umsatz von 6,94 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at